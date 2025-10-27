رئيس الوزراء يتابع عددا من الملفات المشتركة بين التنمية المحلية والمالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 أكتوبر 2025 02:24 مساءً - تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عددا من الملفات المشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والمالية، في اجتماع حضره كل من، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من مسئولي وزارة المالية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها دعم المحافظات في تنفيذ مشروعات التنمية المحلية المتكاملة، وتنمية الاقتصاد المحلي، وتعزيز مبادئ اللامركزية، بما يحقق تنمية مستدامة حقيقية تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.