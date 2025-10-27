تنفيذًا لتوجيهات وزارة الداخلية.. حملة أمنية بعرب المعادي لضبط الخارجين عن القانون (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 أكتوبر 2025 02:24 مساءً - شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملة أمنية مكبرة بمنطقة عرب المعادي التابعة لدائرة قسم شرطة البساتين، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة مختلف صور المخالفات.

استهدفت الحملة ضبط الخارجين عن القانون والمطلوبين أمنيًا في قضايا متنوعة، إلى جانب تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من العناصر الجنائية، كما تم ضبط عدد من قائدي المركبات متعاطي المواد المخدرة بعد إجراء التحاليل اللازمة لهم في أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم حفاظًا على سلامة المواطنين.

كما ركّزت الحملة على تحقيق الانضباط المروري وضبط قائدي المركبات المخالفين، فضلًا عن رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام التي تعيق الحركة وتشوه المظهر الحضاري، في إطار الجهود المتواصلة لمديرية أمن القاهرة لتيسير حركة المرور والحفاظ على النظام العام.

وشهدت شوارع ومحاور عرب المعادي انتشارًا مكثفًا للقوات الأمنية خلال تنفيذ الحملة، حيث تم المرور على عدد من المناطق الحيوية لضبط المخالفات ومتابعة تطبيق القوانين المرورية بكل حزم.

ولاقت الحملة ترحيبًا واستحسانًا من أهالي المنطقة الذين أشادوا بالجهود المكثفة التي تبذلها أجهزة الأمن لضبط الشارع ومواجهة المظاهر السلبية، مؤكدين أن الحملات المستمرة ساهمت في رفع مستوى الأمان وتحسين الحالة العامة داخل الحي.

وتؤكد مديرية أمن القاهرة استمرار تنفيذ حملاتها الأمنية والمرورية المكثفة في مختلف أحياء العاصمة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، من أجل تحقيق الانضباط وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين.