نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يتابع ملفات التنمية المحلية والمالية لتعزيز الموارد الذاتية بالمحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عددًا من الملفات المشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والمالية، في اجتماع حضره كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة المالية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تضع دعم المحافظات في تنفيذ مشروعات التنمية المحلية المتكاملة وتنمية الاقتصاد المحلي على رأس أولوياتها، مشددة على أهمية تعزيز مبادئ اللامركزية لتحقيق تنمية مستدامة تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين.

خطط تنمية الموارد الذاتية للمحافظات

أوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تتابع خطط المحافظات لتنمية مواردها الذاتية والأنشطة المقترحة لتعظيم الاستفادة من ميزاتها النسبية، مشيرة إلى وجود آليات منتظمة للمتابعة والتقييم لحل المشكلات التي تواجه المشروعات الاقتصادية في المحافظات.

المالية: تنسيق كامل لدعم التنمية المحلية

من جانبه، أشار وزير المالية أحمد كجوك إلى وجود تعاون مستمر مع وزارة التنمية المحلية لدعم خطط تنمية الموارد الذاتية للمحافظات وفقًا للضوابط المالية، بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ المشروعات الخدمية.

الحمصاني: الاجتماع ناقش آليات تعظيم الموارد بالمحافظات

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول الملفات المالية المتعلقة بالخدمات المحلية في إطار تنمية الموارد الذاتية للمحافظات، موضحًا أن وزارة التنمية المحلية تعمل بالتنسيق مع المحافظات لتحقيق أقصى استفادة من الموارد والميزات النسبية المتاحة، ضمن جهود الحكومة لتعزيز كفاءة الإدارة المحلية وتطوير الخدمات العامة.