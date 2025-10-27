كاثرين كونولي تفوز برئاسة أيرلندا

دبلن ـ وكالات: فازت المرشحة كاثرين كونولي في الانتخابات الرئاسية الأيرلندية التي جرت يوم الجمعة، بعد أن حصدت أكثر من 63 بالمائة من الأصوات، وفق نتائج رسمية.

وجاء فوز كونولي بفارق كبير على منافستها هيذر همفريز التي حصلت على 29.5 بالمائة من الأصوات.

وستتولى كونولي بذلك رئاسة الجمهورية خلفًا لمايكل هيجينز، الذي شغل المنصب لولايتين متتاليتين منذ عام 2011م.

وشهدت الانتخابات تراجعًا في نسبة المشاركة وإلغاء عدد قياسي من الأصوات التي حمل بعضها رسائل معادية للهجرة أو عبارة «لا ديمقراطية».

وللمرة الأولى منذ عام 1990 تنافس مرشحان فقط على رئاسة أيرلندا.