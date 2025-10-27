نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس إيطاليا: نُقدّر جهود شيخ الأزهر رئيس في نشر السلام وتعزيز الحوار بين الأديان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الذي تنظمه جمعية سانت إيجيديو بالعاصمة الإيطالية روما، تحت عنوان “اللقاء العالمي من أجل السلام: إيجاد الشجاعة لتحقيق السلام”، عن تقديره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، ودوره البارز في نشر ثقافة السلام وتعزيز الأخوة الإنسانية، وترسيخ قيم التعايش الإيجابي وقَبول الآخر.

وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، اقتبس الرئيس الإيطالي مجموعة من العبارات التي أدلى بها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر حول السلام، حيث قال الرئيس الإيطالي:

“في هذا المقام، أودّ أن أذكّركم بكلمات الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الذي تحدّث فيها عن ضرورة العمل على نشر الأخوة الإنسانية، وترسيخ الحوار بين الأديان، وشدّد على ضرورة أن نرفع جميعًا راية السلام بين الجميع، بدلًا من راية الانتصار، وضرورة تغليب صوت العقل والحكمة، وأن نجلس جميعًا على طاولة الحوار، وأن نتحلّى بالشجاعة لتحقيق سلام حقيقي.”

وأكد الرئيس الإيطالي أهمية الاستماع إلى صوت الرموز الدينية والشخصيات التي تتحلّى بالحكمة، كالبابا لاون الرابع عشر، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مشيدًا بوثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية التي وقّعها فضيلته مع الراحل قداسة البابا فرنسيس، مشدّدًا على أن قوة التسلّط والسيطرة يجب أن نواجهها بالقوة الهادئة والسلطة الروحية للمؤسسات الدينية، وأهمية العمل على جعل هذا الصوت مسموعًا وعاليًا لتحقيق السلام، وتهيئة بيئة خالية من الصراعات والحروب للأجيال القادمة في المستقبل.