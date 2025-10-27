أخبار اليمن : توقعات بطقس بارد وجاف بعدة محافظات

دوت الخليج -

توقعات بطقس بارد وجاف بعدة محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً بارداً وجافاً في عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة. توقعات بطقس بارد وجاف بعدة محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً بارداً وجافاً في عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة. وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع طقس بارد وجاف في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، إب، الضالع والبيضاء، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 03 - 09 درجات مئوية. ونبه كبار السن والأطفال والعاملين خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر وكذلك المزارعين من الطقس البارد والجاف.

