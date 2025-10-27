نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التضامن الاجتماعي" و"الأكاديمية الوطنية للتدريب" يبحثان تعزيز الشراكة وبرامج تنمية القيادات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، كلًا من الدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور طاهر نصر نائب المدير التنفيذي، وذلك بحضور الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والأكاديمية، مع مناقشة آفاق جديدة للشراكة في مجال بناء القدرات وتطوير الكوادر البشرية خلال الفترة المقبلة.

وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ النسخة الثانية من البرنامج التدريبي "المهارات القيادية المتقدمة للعاملين بالمستويات القيادية بوزارة التضامن الاجتماعي"، والمُنفذ تحت مظلة "مدرسة القيادة للعاملين بالدولة المصرية" ضمن جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب للارتقاء بقدرات القيادات في مؤسسات الدولة.

ويعتمد البرنامج على منهج متكامل يشمل محاور رئيسية، أبرزها:

القيادة الفعّالة وإدارة فرق العمل

التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار المبني على البيانات

إدارة التغيير والتحول المؤسسي

تنمية مهارات الاتصال والتواصل في بيئة العمل الحكومي

تعزيز الابتكار واستشراف المستقبل



وذلك عبر مزيج من المحاضرات التطبيقية والأنشطة التفاعلية التي تستهدف تطوير التفكير الإبداعي والعملي لدى المتدربين.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان استمرار التنسيق المشترك بما يعزز جهود التنمية المستدامة ويُسهم في بناء الإنسان المصري ودعم منظومة الإصلاح الإداري.



1000601133

1000601134