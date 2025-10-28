نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل المحلة يشارك في بطولات الاتحاد المصري لكرة القدم للمناطق لفئات البراعم والأكاديميات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار دعم مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل لقطاع البراعم والأكاديميات بالنادي، قرر نادي غزل المحلة المشاركة في بطولات الاتحاد المصري لكرة القدم للمناطق، حيث يخوض فريق البراعم المنافسات ضمن المستوى (A)، فيما يشارك فريق أكاديمية غزل المحلة ضمن المستوى (B).

ويدعو النادي الراغبين في الانضمام لفرق الأكاديمية من مواليد 2013، 2014 ،2015، 2016، 2017 المشاركة في البطولة إلى التواصل مع إدارة الأكاديمية لبدء إجراءات القيد في الاتحاد المصري لكرة القدم، وسداد رسوم التسجيل المقررة للمشاركة في البطولة، علمًا بأن قائمة كل فريق هي 35 لاعب وآخر موعد لاستكمال أوراق تسجيل اللاعبين يوم 2 نوفمبر 2025