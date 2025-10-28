نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العد التنازلي بدأ.. تعرف على موعد رمضان 2026 فلكيًا وعدد أيام الصيام المتوقعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رمضان على الأبواب.. أول أيام الشهر المبارك فلكيًا 19 فبراير 2026

العد التنازلي بدأ.. تعرف على موعد رمضان 2026 فلكيًا وعدد أيام الصيام المتوقعة.. بدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 2026، حيث تشير الحسابات الفلكية الصادرة عن معهد البحوث الفلكية إلى أن أول أيام الشهر الكريم فلكيًا سيكون الخميس 19 فبراير 2026، ليبدأ المسلمون حول العالم استعداداتهم الروحية والإنسانية لاستقبال أعظم شهور العام.

وبحسب التقويم الهجري لعام 1447 هـ، يتبقى نحو 118 يومًا فقط على قدوم الشهر الفضيل، الذي يحمل معه أجواءً روحانية مميزة تجمع بين العبادة، وصلة الرحم، والتكافل الاجتماعي في مصر والعالم العربي.

موعد رؤية هلال رمضان 2026 والرؤية الشرعية النهائية

من المقرر أن تُجرى رؤية هلال شهر رمضان مساء الأربعاء 18 فبراير 2026، لتعلن دار الإفتاء المصرية القرار الرسمي ببدء الشهر، بعد تحري الهلال في محافظات الجمهورية.

وأكد معهد البحوث الفلكية أن شهر شعبان سيُتم 29 يومًا فقط، ما يعني أن رمضان سيكمل 30 يومًا فلكيًا، على أن يكون عيد الفطر المبارك يوم السبت 21 مارس 2026، ما لم تختلف نتائج الرؤية الشرعية الرسمية في حينها.

وتوضح المؤسسات الدينية أن الرؤية الشرعية للهلال تبقى هي الفيصل النهائي في تحديد بدايات الأشهر الهجرية، رغم دقة الحسابات الفلكية الحديثة، لضمان الالتزام بالأحكام الشرعية التي تجمع بين العلم والدين.

رمضان 2026 في فصل الشتاء.. صيام أقصر وطقس معتدل

سيأتي رمضان 2026 هذا العام في فصل الشتاء، ما يجعل ساعات الصيام أقصر من الأعوام السابقة، إذ تتراوح بين 13 ساعة و30 دقيقة في بدايته، وتصل إلى نحو 14 ساعة بنهايته.

ويُعد هذا التوقيت من أكثر الأوقات المريحة للمسلمين، نظرًا لاعتدال درجات الحرارة، وانخفاض معدلات الإجهاد والعطش أثناء الصيام، ما يمنح الصائمين راحة جسدية وصفاءً روحيًا أكبر خلال النهار.

استعدادات الحكومة لاستقبال الشهر المبارك

بدأت الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بالفعل في وضع خطط مبكرة لاستقبال شهر رمضان، عبر توفير السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مناسبة، وضبط الأسواق لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما تستعد وزارة الأوقاف لتنظيم البرامج الدعوية والدروس الرمضانية، مع تجهيز خطة صلاة التراويح والقيام في المساجد الكبرى، لضمان استقبال الشهر بأجواء روحانية منظمة وآمنة.

ومن المنتظر أن تعلن المحافظات خلال الأسابيع المقبلة عن مبادرات خدمية وخيرية موسعة تشمل توزيع السلع الأساسية، وتنظيم موائد الرحمن التي تمثل أحد أهم رموز التكافل الاجتماعي في الشهر الكريم.

روحانيات الشتاء تلتقي بنفحات رمضان

يرى علماء الدين أن تزامن رمضان هذا العام مع الشتاء المعتدل يعزز من روح السكينة والطمأنينة، ويُتيح فرصة أكبر للتفرغ للعبادة والتقرب إلى الله، خاصة مع قصر النهار وساعات الصيام المحدودة.

كما يمنح الطقس البارد نسبيًا فرصة أكبر لإحياء الليالي الرمضانية في المساجد والشوارع المصرية، التي تمتاز دائمًا بزينة الفوانيس ومدفع الإفطار وأجواء البهجة العائلية.

مع اقتراب الشهر الكريم، تتجدد مشاعر الشوق والترقب في قلوب المسلمين حول العالم، استعدادًا لأيام الرحمة والمغفرة التي تُعيد للأرواح صفاءها وتُذكّر الجميع بمعاني الإحسان والتكافل.

ورغم أن رمضان 2026 سيأتي مبكرًا هذا العام، إلا أنه يحمل وعودًا بأجواء روحانية أكثر دفئًا وراحة بفضل قدومه في فصل الشتاء واعتدال الطقس.