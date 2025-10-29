الحبس سنة لسوزى الأردنية وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة بث فيديوهات خادشة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 03:36 مساءً -

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة التيك توكر سوزي الأردنية بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء.

ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية التهم التي قادت التيك توكر إلى خلف القضبان.

-المتهمة نشرت علنًا عبر حسابين على تطبيق "تيك توك" مقاطع فيديو وبثًا مباشرًا تضمّن ألفاظًا نابية وعبارات خادشة للحياء العام.

-قامت بارتكاب فعل فاضح علني عبر البث المباشر على "تيك توك"، مستخدمة عبارات مسيئة ومخلة بالآداب العامة، تم تسجيلها وإعادة نشرها على منصات التواصل الاجتماعي.

-اعتدت على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري من خلال نشر محتوى مرئي يحتوي على ألفاظ وعبارات بذيئة ومخلة بالحياء، بما يتنافى مع أخلاقيات المجتمع، وذلك وفقًا لما ورد بمحاضر الرصد والتحقيقات.

وكانت تسلمت البنوك تعميمًا رسميًا بتنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ على الأموال والأرصدة الخاصة بالتيك توكر الشهيرة بـ”سوزي الأردنية”، ووالدها ووالدتها، مع منعهم من التصرف في جميع ممتلكاتهم النقدية والعقارية والمنقولة، وذلك على خلفية ما كشفت عنه التحقيقات من حيازتهم لمضبوطات وممتلكات مثيرة للجدل.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن المضبوطات التي تم العثور عليها مع سوزي الأردنية وهي كالأتي:.

* هاتف محمول ماركة ايفون 16 برو ماكس ذهبي اللون.

* شقة بالقاهرة الجديدة.

* مبلغ مالي 139682 جنيه علي محفظة اتصالات كاش بها

جاء القرار بعد رصد حساب المتهمة على منصة “تيك توك” والذي يحمل اسم “سوزى الاردنية”، حيث أظهر المحتوى مخالفات صريحة للعادات والقيم الأسرية المصرية، وفق ما أكدته التحريات الأمنية وتقارير الرصد الفني.

التحريات والمعلومات أكدت صحة ما جاء بالتقرير الفني وان مستخدمة الحساب بعاليه قامت بإنشاء وادارة الحساب المشار اليه واستخدامه في نشر مقاطع فيديو تتضمن الفاظ و عبارات تخدش الحياء العام مما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة داخل الجمهورية المصرية وخارجها واساءه للدولة المصرية الامر الذي يمثل التعدي علي قيم وعادات المجتمع المصري وانتهاك عاداته وتقاليده وعليه تم استدعاء المتهمة فيما هو منسوب اليها اقرت بارتكاب الوقائع على النحو الوارد بالاوراق.