وزيرة التضامن تشارك في افتتاح المؤتمر الدولي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنكوساي 25"

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنكوساي 25"، والذي يُعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

شهدت الجلسة الافتتاحية حضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار محمد الفيصل يوسف رئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب فيتال دي ريجو الرئيس السابق للمنظمة ورئيس محكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية، والدكتورة مارجريت كراكر الأمين العام للمنظمة ورئيس محكمة المراجعة بجمهورية النمسا الاتحادية، وبمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الرقابية من مختلف دول العالم.

ويُعد هذا المؤتمر أحد أبرز التجمعات الدولية في مجال الرقابة المالية العامة، إذ يشارك فيه نحو 195 جهازًا رقابيًا من شتى دول العالم، ويُعقد كل ثلاث سنوات لبحث القضايا ذات الأولوية ووضع التوصيات والقرارات التي توجه عمل الأجهزة العليا للرقابة خلال المرحلة المقبلة.

وتحظى دورة شرم الشيخ بأهمية خاصة نظرًا لانعقادها في ظل تحولات اقتصادية عالمية كبرى وتحديات مالية متزايدة، ما يبرز أهمية تعزيز الدور الرقابي ومواكبة التطورات التكنولوجية لضمان كفاءة إدارة الموارد العامة.

وخلال الجلسة الافتتاحية، تسلمت مصر ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) لمدة ثلاث سنوات قادمة، في خطوة تعكس الثقة الدولية في الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الحوكمة والشفافية على المستويين الإقليمي والدولي.



