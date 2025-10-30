نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكري ميلادها.. ما هي أولىَ خطوات الفنانة ديانا كرزون؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل علينا اليوم ذكرى ميلاد الفنانه ديانا كروزون والتي ولدت اليوم موافق 30 اكتوبر ويعد أسم ديانا الثلاثي هو “ديانا سمير كرزون” وهي مغنية أردنية من أصل فلسطيني حازت على لقب سوبر ستار العرب بموسمه الأول عام 2003، ولهذا السبب يعرض لكم دوت الخليج الفني أولى خطوات الفنانه ديانا...

و أصدرت أول ألبوماتها بعنوان “ديانا سوبر ستار العرب 2003” مع شركة ميوزيك ماستر اشتهرت منه أغنيتين أنساني ما بنساك والشره بره وبعيد التي لحنها عبد الله العقود.

و تميزت بحرصها على التنوع في لونها الأغاني ما بين الرومانسي والدرامي، كما تعاملت مع كبار الشعراء والملحنين منهم “محمد الرفاعي” و”أمير طعيمة” و”حميد الشاعري”، في عام 2005 طرحت ألبومها الثاّني بعنوان “العمر ماشي”، قدمت العديد من الأغنيات بلهجات عربية مختلفة، منها المصرية والخليجية والأردنية واللبنانية والعراقية مما جعلها المطربة الأكثر نجاحًا في الأردن، في عام 2010 وقعت عقدا مع المنتج الأردني محمد المجالي صاحب شركة الأمل للإنتاج الفني أصدرت ألبومها الثالث “ديانا 2010” لكنها انفصلت عنه بسبب خلافات وطلبه الزواج منها عرفيا وشرعيا إضافة لتهديدها.

و قدمت ألبوما خليجيا عام 2012 بعنوان خليجي ديانا كرزون اختيرت لتكون وجها إعلانيا لعدة منتجات منها زيت الشعر دابر أملا شاركها الممثل التركي ساروهان هونيل المعروف ب الأسمر في كليب الجرح عام 2009 والممثل اللبناني شادي ريشا في كليب كلمة أحب عام 2014 عام 2015 خلال انتخابات رئاسة الفيفا دشنت حملة لدعم الأمير علي بن الحسين على مواقع التواصل الاجتماعي في أغسطس 2017 قامت بافتتاح بغداد مول في العاصمة العراقية بمشاركة مجموعة فنانين عراقيين وعرب.