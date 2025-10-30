بعد عرض الحلقه الاولي.. مسلسل كارثة طبيعية يتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل كارثه طبيعيه للفنان محمد سلام ترند جوجل خلال الساعات القليله الماضيه بعد عرض الحلقه الاولى والثانيه على منصه شاهد.

و مسلسل "كارثة طبيعية" هو مسلسل درامي مصري بطولة محمد سلام، من تأليف أحمد عاطف وإخراج حسام حامد.

و تدور أحداث المسلسل حول موظف متزوج حديثًا يُفاجأ بأن زوجته حامل بخمسة توائم، مما يقلب حياته رأسًا على عقب ويُدخله في سلسلة من المواقف الكوميدية والواقعية. المسلسل يتكون من 10 حلقات وعُرض على منصة «Watch IT» المصرية في 29 أكتوبر 2025 وعدد الحلقات: 10 حلقات.

فريق العمل

ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ: ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺎﻃﻒ ﻓﻴﺎﺽ ﻫﻮ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﻛﺎﺭﺛﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ"، ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻧﺴﺞ ﺍﻟﺨﻴﺎﻝ.

ﺍﻹﺧﺮﺍﺝ: ﺣﺴﺎﻡ ﺣﺎﻣﺪ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﻣﺴﻠﺴﻞ “ﻛﺎﺭﺛﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ”

قصة المسلسل

تدور أحداثه حول زوج شاب يُفاجأ بحمل زوجته بخمسة أطفال دفعة واحدة، ما يقلب حياته الهادئة رأسًا على عقب في مواقف ساخرة وواقعية.