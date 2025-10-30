الرياض - كتبت رنا صلاح - انتشرت في الساعات الماضية على منصات التواصل الاجتماعي صور تظهر الفنانة عبلة كامل أمام الأهرامات، مرفقة بتعليق يشير إلى مشاركتها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.وقد تردّد أن فنانة محبوبة ابتعدت عن الأضواء ستتولى تقديم الحفل، ما دفع المتابعين إلى ترجيح اسم عبلة كامل، إلى جانب أسماء أخرى، كونها من أبرز النجمات اللواتي غبن عن الساحة الفنية في الفترة الأخيرة.

عبلة كامل تثير التساؤلات من أمام الأهرامات المصرية

إلا أن التحقيق والتدقيق كشف أن الصور المتداولة مزيفة تمامًا، وقد تم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.



وأكد ذلك استخدام أدوات متخصصة لكشف الصور المُولَّدة رقميًّا، إضافةً إلى ملاحظة عدم اتساق تفاصيل الأزياء والإضاءة والخلفية، التي تعدّ مؤشرات واضحة على أن الصورة غير حقيقية.





وبناءً عليه، لا صحة لمشاركة عبلة كامل في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، ويعدّ تداول هذه الصور مثالًا على الانتشار المضلّل للمحتوى الرقمي المزيّف، خاصةً في ظل الأحداث الكبرى التي تجذب اهتمام الجمهور.