ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمي "بدون ترخيص" بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 أكتوبر 2025 01:16 مساءً - فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" – كائن بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة) للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات فى عدد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الكيان المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول وبحوزته (شهادات لعدد من المجالات منسوب صدورها للكيان)، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.