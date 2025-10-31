الزمالك يقرر رحيل يانيك فيريرا وإبلاغه بعد التمرين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 أكتوبر 2025 08:28 مساءً - استقرت إدارة الكرة بالزمالك، برئاسة جون ادوارد المدير الرياضي ، على رحيل البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني عن منصبه قبل ساعات من مواجهة طلائع الجيش.

ويفاضل مسئولو نادي الزمالك بين عدد من المدربين الوطنيين لقيادة الفريق الأبيض بعد الاستقرار على رحيل البلجيكي يانيك فيريرا بشكل نهائي، خاصة بعد تراجع النتائج مؤخراً والتي تسببت فى احتلال الفريق للمركز الرابع بالدوري المصري.

الزمالك يفكر فى تعيين مدرب وطنى

وأكد مصدر أن نادي الزمالك يفكر فى تعيين مدرب وطنى يقود الفريق فى السوبر المصري بالإمارات، المقرر إقامته خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر، بمشاركة الأهلى، والزمالك، وبيراميدز، وسيراميكا.

الزمالك يواصل نزيف النقاط أمام البنك الأهلى

وواصل فريق الزمالك نزيف النقاط بعدما تعادل مع البنك الأهلى بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري المصري، وافتتح أسامة فيصل التسجيل للبنك الأهلي فى الدقيقة 30 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل شيكو بانزا للفريق الأبيض في الدقيقة 33.