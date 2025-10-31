روسيا تعلن مقتل 9720 جندياً أوكرانياً

روسيا تعلن مقتل 9720 جندياً أوكرانياًأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن خسائر القوات الأوكرانية الأسبوع الماضي بلغت نحو 9720 عسكريا خلال العلميات العسكرية على مختلف محاور القتال.

وذكرت الدفاع الروسية، في تقريرها الأسبوعي عن سير العمليات العسكرية في أوكرانيا، أنه خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر الجاري، تمكنت القوات الروسية من استعادة السيطرة على 6 بلدات في زابوروجيا ودنيبروبيتروفسك، بالإضافة إلى تدمير عدد من مستودعات الذخيرة والآليات العسكرية الأوكرانية.

وأوضح التقرير أن القوات الروسية نفذت خمس ضربات جماعية باستخدام أسلحة برية وجوية وبحرية عالية الدقة، بالإضافة إلى طائرات هجومية دون طيار، وتمكنت من إصابة منشآت للطاقة تدعم العمليات العسكرية، وعربات نقل السكك الحديدية المستخدمة لنقل أسلحة، ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مناطق تخزين للقوارب المسيرة.

وأكد التقرير أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط 1701 مسيرة أوكرانية خلال الأسبوع الماضي، إضافة إلى إسقاط 17 قنبلة جوية موجهة، و10 صواريخ من طراز هيمارس، وصاروخين موجهين بعيدي المدى من طراز نيبتون.

يذكر أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان بشكل شبه يومي، منذ بداية الحرب بينهما في 24 فبراير عام 2022، تقارير تزعم تقدم أو تصدي كل منهما لهجمات من الطرف الآخر، دون التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل، نظرا لظروف الحرب والمعارك المستمرة.