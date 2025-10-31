مجلس الوزراء: المتحف الكبير يفوز بجائزة المشروع الأفضل على مستوى العالم 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 أكتوبر 2025 01:16 مساءً - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فوز المتحف المصري الكبير بجائزة المشروع الأفضل على مستوى العالم لعام 2024 من الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (FIDIC)، ليُكرم كأحد أبرز المشاريع المعمارية العالمية التي تجمع بين الابتكار والهندسة المتطورة، مما يعزز مكانته كتحفة معمارية ومؤسسة ثقافية رائدة.

ويعد المتحف أحد أهم وأعظم إنجازات مصر الحديثة؛ فقد أُنشئ ليكون صرحاً حضارياً وثقافياً وترفيهياً عالمياً متكاملا.

يعد المتحف المصري الكبير، أحد أعظم المشروعات الثقافية والحضارية والسياحية الفريدة التي نفذتها مصر في العصر الحديث، والذي يمثّل تتويجًا لجهود الدولة المصرية في حماية وصون وعرض التراث الحضاري المصري وفق أعلى المعايير العالمية، ويتواجد المتحف بالقرب من الأهرامات والمنطقة الأثرية بالجيزة، وتم ربطه شبكة الطرق بمكان المتحف كما يتم إنشاء محطة مترو أمامه مباشرة ضمن الخط الرابع للمترو الجارى تنفيذه.

وللوصول للمتحف المصري الكبير هناك عدة طرق تؤدى بشكل مباشر للوصول للمتحف وقريبة منه على رأسها الطريق الدائرى، وطريق إسكندرية الصحراوى، وطريق الفيوم، وطريق الواحات، وطريق المنصورية، وشارعى الهرم وفيصل، وكل هذة الطرق تم تطويرها، وتوسعتها.

يمكن استخدام عدة وسائل للوصول للمتحف المصرى الكبير، مثل أتوبيسات النقل العام والتى تربط مع موقف الرماية ويمكن ركوب الاتوبيسات من عدة أماكن مثل ميدان رمسيس، وموقف شبرا الخيمة "المؤسسة"، وميدان الجيزة وموقف عبد المنعم رياض بالتحرير، وموقف السلام بالقاهرة ميدان الحصرى باكتوبر، وغيرها من الميادين العامة.

موقف الرماية الأقرب للمتحف

يمكن استقلال المواصلات والتى تمر على المتحف المصرى الكبير، ويمكن الوصول لموقف ميدان الرماية بالميكروباص، من عدد كبير من المواقف الموجودة بالقاهرة الكبرى أو المحافظات، حين ان أغلب محافظات وجه قبلى تربط مع موقفى الرماية والمنيب، ورمسيس، وكذلك محافظات وجه بحرى.

يجرى تنفيذ الخط الرابع للمترو وتضم المرحلة الأولى من الخط، محطة مترو المتحف المصرى الكبير وهى تقع مباشرة أمام المتحف وتم ربطها بواسطة أنفاق ببوابة المتحف الرئيسية، كذلك يتواجد على بعد خوات محطة الرماية وهى تقع بميدان الرماية وتتوسط محطتى المتحف الأهرامات، ومن المقرر أن تشغل وزارة النقل هذة المحطات بداية عام 2027، ويربط هذا الخط مع خطوط المترو الأخرى، حيث يلتقى الخط الثانى فى محطة الجيزة، والخط الأول فى محطة الملك الصالح، ومع الخط السادس الجارى دراسته فى محطة السيدة عائشة، كما يلتقى مونوريل أكتوبر فى محطة الحصرى بميدان الحصرى.