برلماني: ما يُثار من شائعات حول وجود "مال سياسي" بالانتخابات محاولة مقصودة لتشويه المشهد الانتخابي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 أكتوبر 2025 05:25 مساءً - أكد الدكتور سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن ما يُثار من شائعات حول وجود "مال سياسي" في الانتخابات البرلمانية المقبلة أو ضعف الإقبال المتوقع من الناخبين، هو محاولة مقصودة لتشويه المشهد الانتخابي وضرب الثقة بين المواطن والدولة، مشيرًا إلى أن الانتخابات القادمة ستكون نموذجًا للتنافس الشريف والنزيه تحت إشراف قضائي كامل وبضمانات قانونية واضحة، وتحت رقابة وطنية ودولية.

وقال "سوس"، إن الدولة المصرية وضعت منظومة انتخابية متكاملة تضمن الشفافية والمصداقية الكاملة، بداية من إجراءات الترشح وحتى إعلان النتائج، مؤكدًا أن اللجنة الوطنية للانتخابات تعمل بحيادية تامة، وأن الشعب المصري أصبح أكثر وعيًا من أن تنطلي عليه مثل هذه الادعاءات المغرضة التي لا هدف لها سوى إرباك المشهد السياسي وإضعاف المشاركة الإيجابية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحديث عن أن أغلبية المرشحين في الانتخابات المقبلة من رجال الأعمال هو كلام غير دقيق، مؤكدًا أن القوائم والدوائر الانتخابية تضم مزيجًا متنوعًا من المرشحين يمثلون كل فئات المجتمع المصري من شباب ونساء ومهنيين وأكاديميين وعاملين وقيادات مجتمعية، وهو ما يعكس النهج الوطني للدولة في تمثيل حقيقي ومتوازن لكل فئات الشعب، مشيرا إلى أن الانتخابات المقبلة ستشهد تنافسًا حقيقيًا يعكس وعي الشعب المصري وإيمانه بأهمية المشاركة السياسية.

وشدد "سوس" على أن جميع المرشحين يعملون وفق رؤية سياسية واعية ومسؤولية وطنية تهدف إلى دعم استقرار الدولة وتعزيز مسارها الديمقراطي، مشيرًا إلى أن كل المرشحين ملتزمين بقواعد المنافسة الشريفة، بما يخدم المصلحة العامة ولا يتعارض مع مبادئ النزاهة والشفافية، مشيرًا إلى أن المشاركة الإيجابية للمواطنين هي الرد الحقيقي على كل الشائعات المغرضة.

واختتم الدكتور سامي سوس بيانه بالتأكيد على أن الثقة بين الدولة ومواطنيها هي الركيزة الأساسية لنجاح أي عملية انتخابية، داعيًا جميع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والواعية في الانتخابات المقبلة، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، لأن المشاركة هي الطريق الحقيقي لترسيخ الديمقراطية واستكمال مسيرة البناء والتنمية، لافتا إلى أن المصريين سيؤكدون مجددًا وعيهم الوطني وحرصهم على استكمال المسيرة من خلال صناديق الاقتراع.