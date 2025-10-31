الشركة المتحدة الجهة المنظمة لافتتاح المتحف المصري الكبير تعلن إهداء ترددات نقل الحدث للقنوات المصرية والعربية والأجنبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 أكتوبر 2025 05:25 مساءً - مساهمة منها في تغطية الحدث مصريًا وعربيًا ودوليًا، وفي إطار دورها الوطني الرائد في دعم وترويج الصورة الحضارية لمصر أمام العالم، تقدم الشركة المتحدة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر إقامته غدا السبت الموافق 1 نوفمبر 2025، وذلك في أجواء احتفالية عالمية تليق بعظمة الحدث وتاريخ مصر العريق.

وأكدت الشركة أن هذا القرار يأتي انطلاقًا من حرصها على إتاحة الفرصة أمام ملايين المشاهدين في مختلف دول العالم للاستمتاع بمتابعة فعاليات الحفل لحظة بلحظة لنقل الصورة الحقيقية لمصر الحديثة، والتعريف بعظمة تراثها الإنساني الفريد، من خلال إتاحة اشارة بث الحفل بشكل مجاني لكافة الوسائل الإعلامية الراغبة في نقله على الهواء مباشرة.

وأضافت المتحدة للخدمات الإعلامية أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيشهد تغطية استثنائية على أعلى مستوى من الجودة التقنية والبث فائق الدقة، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في النقل والإخراج، بما يضمن تقديم صورة بصرية مبهرة تليق بحجم هذا الحدث العالمي الذي ينتظره الملايين حول العالم.

ويمثل هذا البث المفتوح دعوة مفتوحة للعالم لمتابعة أحد أهم الأحداث الثقافية والسياحية في القرن الحادي والعشرين، ويعكس التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة المصرية في تقديم صورة مشرفة لمصر أمام العالم.

وتؤكد الشركة المتحدة أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون حدثًا فريدًا يخلّد لحظة تاريخية، ويعبر عن رؤية مصر الجديدة التي تجمع بين الأصالة والتطور والانفتاح على العالم، ويعكس كيف كانت مصر على مدار التاريخ منارة الحضارات في العالم وملتقى الفن والتحضر والمعرفة.