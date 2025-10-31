نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يهنئ محافظة الجيزة لانضمامها إلى شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بالتهنئة للمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة بمناسبة إعلان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) انضمام المدينة إلى شبكتها العالمية للمدن الإبداعية لعام 2025، في مجال الأفلام.

وأكد الدكتور عاشور أن هذا الإنجاز الثقافي الدولي الكبير هو ثمرة للجهود الدبلوماسية المصرية النشطة، والدور الفاعل للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، والتي تُعد الجهة الوطنية المعنية بترشيح المدن المصرية للانضمام إلى شبكات اليونسكو المختلفة، وتقوم بتقييم الملفات المقدمة واختيار الأفضل منها لإرساله إلى المنظمة الدولية.

كما أشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن انضمام الجيزة إلى شبكة المدن الإبداعية يأتي متوافقًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز الريادة الثقافية المصرية وتوطيد التعاون الدولي، حيث تسهم الشبكة في جعل الثقافة والإبداع محركًا للتنمية الحضرية المستدامة من خلال الابتكار، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ودمج الثقافة بشكل منهجي في خطط التنمية على جميع المستويات، والاعتراف بالترابط بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية للتنمية المستدامة.

وأكد الوزير استمرار دعم الدولة المصرية للمدن الإبداعية، وتشجيع المزيد من المدن المصرية للانضمام إلى شبكات اليونسكو المختلفة، بما يعزز الدور الريادي لمصر في مجالات الثقافة والإبداع والتنمية المستدامة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، أن اللجنة تعمل على تعزيز كافة أوجه التعاون مع منظمة اليونسكو، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية التي تخدم القطاعات الإبداعية المتنوعة، بدءًا من الحرف اليدوية ووصولًا إلى الصناعة السينمائية.

وأضاف مساعد الوزير أن انضمام المدن إلى شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية، التي أطلقت عام 2004، يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي بين المدن التي جعلت من الإبداع عاملًا استراتيجيًا في تنميتها المستدامة، وتحفيز المبادرات التي تضع الإبداع في صلب التنمية الحضرية، لا سيما من خلال الشراكات التي تشمل القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وتعزيز ابتكار وإنتاج وتوزيع ونشر الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية، ودمج الثقافة والإبداع بشكل كامل في استراتيجيات وخطط التنمية المحلية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة عبدالجواد، مساعد الأمين العام لشئون اليونسكو، أن انضمام الجيزة للشبكة يفتح الباب أمام مجموعة من المكاسب التنموية، حيث يتم تنفيذ أهداف الشبكة من خلال آليات عمل محددة تشمل: تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المدن الأعضاء، وإطلاق المشاريع الرائدة والشراكات التي تجمع بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى برامج التبادل المهني والفني، وإجراء الدراسات والتقييمات المستفادة من تجارب المدن الإبداعية، وسياسات وتدابير التنمية الحضرية المستدامة.

كما أشارت مساعد الأمين العام لشئون اليونسكو، إلى أن شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية، والتي تضم 350 مدينة في مجالات إبداعية متنوعة مثل العمارة، والحرف والفنون الشعبية، والتصميم، والسينما، وفن الطهي، والأدب، وفنون الإعلام، والموسيقى، تجسد نموذجًا حيًا لرؤية مؤتمر "موندياكولت 2025" الذي عُقد مؤخرًا، والذي أكد أن الثقافة لم تعد رفاهية، بل أصبحت محورًا أساسيًا وهدفًا قائمًا في أجندة التنمية العالمية، مما سيمنح عضوية الجيزة زخمًا إضافيًا ويدفع بها إلى الصدارة على الخريطة الثقافية.

وتجدر الإشارة إلى أن بذلك تعد الجيزة المدينة المصرية الثالثة على الشبكة العالمية لمدن الإبداع بعد أسوان التي انضمت عام ٢٠٠٥ والقاهرة التي انضمت عام ٢٠١٧ وكلاهما عن الحرف التقليدية.