سينر يبلغ ربع نهائي بطولة باريس

سينر يبلغ ربع نهائي بطولة باريستأهل الإيطالي يانيك سينر، المصنف الثاني عالميًا، إلى الدور ربع النهائي في بطولة باريس للتنس للأساتذة من فئة 1000 نقطة، بعد تغلبه على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو بمجموعتين دون رد (7-5 و6-1) في الدور ثمن النهائي.

وكان سينر قد استهل مشواره في البطولة من الدور الثاني، وفاز على البلجيكي زوزو بيرغز بمجموعتين أيضاً (6-4 و6-2) أول أمس الأربعاء، ويطمح الإيطالي للتتويج بلقب البطولة واستعادة صدارة التصنيف الدولي من غريمه الإسباني كارلوس ألكاراز، الذي ودع البطولة مبكرًا بعد خسارته أمام البريطاني كاميرون نوري.

وسيواجه سينر في الدور المقبل نظيره الأمريكي بن شيلتون، المصنف السابع عالميًا، والذي تغلب على الروسي أندري روبليف بمجموعتين (7-6 و6-3).

كما تأهل إلى ربع النهائي الأسترالي أليكس دي مينور، المصنف السادس عالميًا، بعد فوزه على الروسي كارين خاتشانوف بسهولة (6-2 و6-2).

وكان الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، المصنف العاشر عالميًا، قد حجز مقعده في ربع النهائي بعدما قلب تأخره بمجموعة أمام الألماني دانييل ألتماير، المصنف الـ 50 عالميًا، إلى فوز بمجموعتين مقابل واحدة (3-6 و6-3 و6-2).

وسيواجه أوجيه-ألياسيم في ربع النهائي فالنتان فاشيرو، المصنف الـ 39 من موناكو، الذي واصل مسيرته الرائعة بفوزه على البريطاني كاميرون نوري (7-6 و6-4).

وفاجأ الكازاخستاني ألكسندر بوبليك منافسه الأمريكي تايلور فريتس بالفوز عليه (7-6 و6-2)، فيما يلتقي الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثالث عالميًا وحامل لقب الموسم الماضي، نظيره الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا في الدور ربع النهائي.