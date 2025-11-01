نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- خلال ساعات قليلة.. مصر تفتتح المتحف المصري الكبير في حدث عالمي يخلّد الحضارة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال ساعات قليلة.. مصر تفتتح المتحف المصري الكبير في حدث عالمي يخلّد الحضارة المصرية

تستعد مصر خلال ساعات قليلة لافتتاح المتحف المصري الكبير، أحد أكبر وأضخم المتاحف في العالم، في حدث تاريخي يجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة ويعيد إحياء عبق التاريخ في ثوب معماري حديث يعكس عبقرية الإنسان المصري وإبداعه عبر العصور.

مصر تفتح بوابة التاريخ أمام العالم

يقف المتحف المصري الكبير شامخًا عند أقدام أهرامات الجيزة، في مشهد حضاري مهيب يجمع بين الأصالة والمعاصرة.

ويضم المتحف آلاف القطع الأثرية النادرة التي تحكي قصة الحضارة المصرية منذ فجر التاريخ، من بينها مجموعة الملك توت عنخ آمون الكاملة، والتي تُعرض لأول مرة في مكان واحد مجهز بأحدث وسائل العرض المتحفي والتقنيات الرقمية الحديثة.

تصميم معماري فريد يليق بعظمة مصر

جاء تصميم المتحف المصري الكبير ليعكس روح الابتكار والإبداع المعماري، حيث يجسد المسار الزمني للحضارة المصرية القديمة في تجربة بصرية مبهرة تبدأ من العصور الفرعونية وصولًا إلى مصر الحديثة.

كما يضم المتحف ساحات خارجية واسعة، ومراكز ثقافية وتعليمية، ومناطق ترفيهية وخدمية، ليصبح مركزًا عالميًا للثقافة والفنون والتفاعل الحضاري.

حضور دولي واسع يؤكد مكانة مصر

ومن المقرر أن يُشارك في حفل الافتتاح 79 وفدًا رسميًا من مختلف دول العالم، من بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، في مشهد يعكس الاهتمام الدولي الكبير بالحضارة المصرية ودور مصر كمركز إشعاع حضاري وثقافي عالمي.

رحلة عبر الزمن.. هدية مصر للعالم

يمثل المتحف المصري الكبير انطلاقة جديدة للسياحة الثقافية في مصر، حيث يتيح للزائرين فرصة فريدة لخوض رحلة عبر الزمن، تجمع بين التاريخ والابتكار، وتفتح نافذة جديدة على كنوز مصر القديمة.

إنه بحق هدية مصر للعالم، ورسالة تؤكد أن الحضارة المصرية ما زالت تنبض بالحياة وتلهم الإنسانية في كل العصور.



بافتتاح المتحف المصري الكبير، تثبت مصر أنها لا تحتفي بماضيها فقط، بل تكتب حاضرها وتبني مستقبلها بثقة وفخر. إنه حدث عالمي يؤكد أن القاهرة لا تزال قلب الحضارة، ومصر هي صاحبة التاريخ والمستقبل.