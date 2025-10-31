نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإنتوساي تختتم مؤتمر شرم الشيخ بتكريم رموز التميز والابتكار الرقابي حول العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الإنتوساي تختتم مؤتمر شرم الشيخ بتكريم رموز التميز والابتكار الرقابي حول العالم

شهدت الجلسة الختامية للمؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، والتي استضافتها جمهورية مصر العربية بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحظة احتفاء عالمية بتوزيع جوائز الإنتوساي السنوية التي تُجسد روح التميز والابتكار في العمل الرقابي، وتكرّم المبادرات التي تسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في المؤسسات الرقابية الدولية.

جائزة المستقبل للإنتوساي: تقدير للرؤية الاستشرافية والابتكار الرقابي

استُهلت مراسم التكريم بإعلان جائزة المستقبل للإنتوساي (INTOSAI Future Award) التي تمنحها الأمانة العامة تقديرًا للرؤى المبتكرة والمبادرات الاستشرافية، وفاز بها معالي الدكتور حسام العنقري، رئيس ديوان المحاسبة بالمملكة العربية السعودية، نظير إسهاماته البارزة في تطوير العمل الرقابي على المستويين الوطني والدولي.

وضمت لجنة التحكيم ممثلين عن الأجهزة العليا للرقابة في الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا، إضافة إلى الأمانة العامة للإنتوساي.

جائزة إلمار بي. ستاتس: إنجاز بحثي من لاتفيا

تلتها جائزة "إلمار بي. ستاتس" (Elmer B. Staats Award) التي تمنحها المجلة الدولية للمراجعة الحكومية لأفضل ورقة بحثية منشورة، حيث فاز بها عضوا الجهاز الأعلى للرقابة في جمهورية لاتفيا، سيلفيا نورا كالنينز وأجنيس جونزيم، عن دراستهما المعنونة

“Think Big: A New Approach for Recommendations” المنشورة في الربع الثالث من عام 2024، والتي تميزت بالأصالة الفكرية والإبداع في تطوير المهنة الرقابية.

جائزة كيمي ماكويتّو: دعم القدرات الإفريقية وتعزيز الكفاءة المؤسسية

وفي فئة جائزة كيمي ماكويتّو (Kimi Makuetto Award)، التي تُمنح تقديرًا للإسهامات المتميزة في تطوير البنى المؤسسية والسياسات المالية داخل الإنتوساي، نالت منظمة AFROSAI-e الجائزة تكريمًا لدورها المؤثر في بناء القدرات وتعزيز الكفاءة المهنية داخل الأجهزة العليا للرقابة بالقارة الإفريقية.

جوائز القادة الشباب: الاستثمار في طاقات المستقبل

واختُتمت الفعالية بإعلان جوائز القادة الشباب (SAI Young Leaders Award) المقدمة من مبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI)، والتي تُجسد إيمان المنظمة بدور الشباب في بناء مستقبل رقابي أكثر تقدمًا.

وفاز بجوائز هذا العام محمد إبراهيم جليل من الجهاز الأعلى للرقابة في المالديف عن مشروع “الابتكار في مجال الرعاية الصحية”، وديفيد كامانسا من كندا عن مشروع “التحول في التصنيع”.

وأكدت المبادرة أن برنامج القادة الشباب خرّج حتى الآن 51 قائدًا من مختلف الدول، بينهم 83% من النساء، في رسالة واضحة تؤكد التزام الإنتوساي بتمكين الشباب وتعزيز المساواة في الفرص.