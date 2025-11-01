نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تذبذب النتائج.. اتجاه في إدارة الزمالك والمدير الرياضي لرحيل فيريرا وتعيين عبد الرؤوف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقيقة تعيين أحمد عبد الرؤوف مدرب مؤقت للزمالك

يانيك فيريرا، تتجه النية داخل مجلس إدارة نادي الزمالك إلى رحيل المدرب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، وذلك بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، وذلك عقب سلسلة النتائج السلبية التي مر بها الفريق على مدار الأربع جولات الماضية.

وكشفت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية أن مجلس الإدارة داخل نادي الزمالك يرغب في إقالة فيريرا بالتنسيق مع جون إدوارد لكن الأمر لم يتم حسمه بعد حتى الآن.

وكان قد تولي البلجيكي تدريب الفريق في الصيف الماضي خلفًا للكابتن أيمن الرمادي المدير الفني السابق للقلعة البيضاء.

رحيل فيراير.. ومدرب مؤقت

وفي حال إقالة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، فقد استقر مجلس إدارة الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي على اختيار أحمد عبد الرؤوف المدرب المساعد بالجهاز ليكون المدير الفني المؤقت.

وكان قد تم تعيين عبد الرؤوف في هذا المنصب منذ أيام قليلة، وذلك خلفًا لحازم إمام بعد تقديم استقالته.

سلسلة النتائج السلبية

ويواصل نادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا تحقيق النتائج السلبية للمباراة الرابعة على التوالي، بعد أن تعادل مع مضيفه البنك الأهلي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

وبذلك يستمر الزمالك بلا فوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري المصري، حيث حقق الفريق أخر انتصار أمام الإسماعيلي، قبل أن يحقق التعادل أمام كل من الجونة وغزل المحلة والبنك الأهلي، وخسر مباراة وحيدة أمام الأهلي.

وبهذه النتيجة رفع نادي الزمالك رصيدة إلى 19 نقطة من 11 مباراة في المركز الرابع، ليتساوى عدد مبارياته مع كل الفرق التي تسبقه في الترتيب.

فيما لا يزال نادي سيراميكا على صدارة ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، ويليه الأهلي برصيد 22 نقطة، ثم المصري ثالثا برصيد 19 نقطة.

علما بأن بيراميدز يحتل المركز السابع برصيد 17 نقطة من 8 مباريات فقط، وفي حال تحقيق الفوز بهم يصبح نادي بيراميدز في صدارة ترتيب الدوري بفارق 3 نقاط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر، و4 نقاط عن النادي الأهلي الوصيف.

أما البنك الأهلي فقد وصل بهذا التعادل إلى المركز التاسع، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة من 11 مباراة.