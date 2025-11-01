نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج انتخابات الأهلي بالأرقام.. رسميا بكامل قائمته وبنسبة 93% الخطيب رئيسًا للأهلي للمرة الثالثة على التوالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رسميا الخطيب رئيسًا للأهلي لفترة رئسية جديدة

انتخابات الأهلي، الخطيب، أسفرت نتائج انتخابات النادي الأهلي عن فوز قائمة الكابتن محمود الخطيب بالكامل، وشهدت الانتخابات إقبالًا تاريخيًا، حيث شارك 11،768 عضوًا، وهو ما يعكس اهتمام الأعضاء باختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي خلال الأربع سنوات المقبلة.

وحصل الكابتن محمود الخطيب على منصب الرئيس بالتزكية، كما فاز ياسين منصور بمنصب نائب الرئيس، وخالد مرتجي بمنصب أمين الصندوق بالتزكية أيضًا.

انتخابات الأهلي

أرقام انتخابات الأهلي

وبلغ عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم: 11،768 عضوًا، بنسبة الحضور بلغت 93% من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية بالنادي والبالغ عددهم إجمالًا 222.616، والذين يحق لهم التصويت يبلغ عددهم 197.377. وبلغت عدد الأصوات الصحيحة: 11،475 صوتًا. فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة: 293 صوتًا.

نتائج انتخابات الأهلي

وجاءت نتائج انتخابات النادي الأهلي كالتالي:

منصب الرئيس : حصل الكابتن محمود الخطيب على عدد أصوات إجمالًا بلغ: 11.424، فيما بلغت الأصوات الباطلة 344، وبلغ عدد الموافقون على فوز الخطيب بالتزكية 10.463 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الرافضة 461 صوتًا، وبذلك نجح الخطيب بمنصب الرئيس بنسبة 93.15% من إجمالي الأصوات المشاركة في الانتخابات.

: حصل الكابتن محمود الخطيب على عدد أصوات إجمالًا بلغ: 11.424، فيما بلغت الأصوات الباطلة 344، وبلغ عدد الموافقون على فوز الخطيب بالتزكية 10.463 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الرافضة 461 صوتًا، وبذلك نجح الخطيب بمنصب الرئيس بنسبة 93.15% من إجمالي الأصوات المشاركة في الانتخابات. منصب نائب الرئيس : وحصل الاستاذ ياسين منصور على عدد أصوات إجمالًا بلغ: 11.363، فيما بلغت الأصوات الباطلة 105 صوت، وبلغ عدد الموافقون على فوز ياسين منصور بالتزكية 10.713 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الرافضة 450 صوتًا، وبذلك نجح ياسين منصور بمنصب نائب الرئيس بنسبة 92.73% من إجمالي الأصوات المشاركة في الانتخابات.

: وحصل الاستاذ ياسين منصور على عدد أصوات إجمالًا بلغ: 11.363، فيما بلغت الأصوات الباطلة 105 صوت، وبلغ عدد الموافقون على فوز ياسين منصور بالتزكية 10.713 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الرافضة 450 صوتًا، وبذلك نجح ياسين منصور بمنصب نائب الرئيس بنسبة 92.73% من إجمالي الأصوات المشاركة في الانتخابات. منصب أمين الصندوق : وحصل الأستاذ خالد مرتجي المرشح على منصب أمين الصندوق على عدد أصوات إجمالًا بلغ: 11.262، فيما بلغت الأصوات الباطلة 506 صوت، وبلغ عدد الموافقون على فوز ياسين منصور بالتزكية 10.692 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الرافضة 570 صوتًا، وبذلك نجح الأستاذ خالد مرتجي بمنصب أمين الصندوق بنسبة 90.85% من إجمالي الأصوات المشاركة في الانتخابات.

نتائج انتخابات العضوية فوق السن

وحصل طارق قنديل على: 10.097 صوتًا.

فيما حصل محمد الدماطي على: 10.083 صوتًا.

وحصل محمد الجارحي على: 10.110 صوتًا.

وجمع سيد عبد الحفيظ: 10.092 صوتًا.

وحصد أحمد حسام عوض على: 10.011 صوتًا.

وتمكن حازم هلال من الحصول على: 9.949 صوتًا.

وحصل محمد الغزاوي على: 9.745 صوتًا.

فيما حصل المرشح الوحيد من خارج القائمة الاستاذ حسن طنطاوي على عدد أصوات وصل إلى: 2.128 صوتًا.

العضوية تحت السن

وحصل إبراهيم العامري فاروق المرشح على منصب العضوية تحت السن على عدد أصوات بلغ: 10.575 صوتًا، فيما بلغت الأصوات الباطلة 1.193 صوت، وبلغ عدد الموافقون على فوز إبراهيم العامري فاروق بالتزكية 10.216 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الرافضة 396 صوتًا، وبذلك نجح إبراهيم العامري فاروق المرشح على منصب العضوية تحت السن بنسبة 86.81 % من إجمالي الأصوات المشاركة في الانتخابات.

وجمعت رويدا هشام المرشحة على منصب العضوية تحت السن على عدد أصوات إجمالًا بلغ: 10.565 صوتًا، فيما بلغت الأصوات الباطلة 1173 صوت، وبلغ عدد الموافقون على فوز روايد هشام بالتزكية 10.170 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الرافضة 425 صوتًا، وبذلك نجحت رويدا هشام المرشحة على منصب العضوية تحت السن بنسبة 80.42 % من إجمالي الأصوات المشاركة في الانتخابات.

وبناءً على ماسبق فقد فاز الكابتن محمود الخطيب برئاسة النادي الأهلي بالتزكية، كما فاز ياسين منصور بمنصب نائب الرئيس، وخالد مرتجي بمنصب أمين الصندوق.

كما فاز كل من طارق قنديل، محمد الدماطي، محمد الجارحي، سيد عبد الحفيظ، أحمد حسام عوض، حازم هلال، ومحمد الغزاوي بمنصب العضوية فوق السن.

وفاز كل من إبراهيم العامري فاروق، ورويدا هشام بعضوية مجلس الإدارة تحت السن.

ومن المقرر أن يتولى مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد زمام الأمور ابتداءً من اليوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025، ولمدة أربع سنوات تنتهي في 2029.