المتحف المصري الكبير.. هدية مصر للعالم وملحمة تجمع الماضي بالحاضر والمستقبل

أحمد جودة - القاهرة - افتتاح عالمي يكتب فصلًا جديدًا في تاريخ الحضارة المصرية

مصر على أعتاب لحظة تاريخية جديدة، حيث يشهد العالم غدًا الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، في حدث عالمي يجسد امتداد حضارة خالدة تربط بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتؤكد ريادة مصر كمنارة للثقافة والإنسانية.

تصميم معماري يطل على التاريخ ويعانق الأهرامات

بإطلالة ساحرة على أهرامات الجيزة وتصميم معماري فريد، يقف المتحف المصري الكبير كـ جسر حضاري يجسد عبقرية الإنسان المصري، ويعيد إحياء أعظم حضارة عرفتها البشرية في إطار يجمع بين الأصالة والحداثة.

يمتد المتحف على مساحة تبلغ نحو 490 ألف متر مربع، ليصبح الأكبر من نوعه في العالم، ويضم ما يعرف بـ “الدرج العظيم” الذي تصطف على جانبيه تماثيل ملوك مصر الشامخة بارتفاع يصل إلى ستة طوابق، في مشهد مهيب يجسد فخامة التصميم وضخامة البناء.

كنوز الملك توت عنخ آمون تتألق لأول مرة في مكان واحد

يُعد المتحف موطنًا لأندر وأثمن المجموعات الأثرية في العالم، حيث يضم المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، التي تُعرض لأول مرة في مكان واحد، وتشمل أكثر من 5000 قطعة أثرية من كنوز الملك الذهبي، إلى جانب آلاف القطع الأخرى التي تروي تاريخ مصر عبر العصور، ليصبح المتحف سجلًا حيًا للحضارة المصرية الخالدة.

مدينة ثقافية متكاملة لتجربة استثنائية للزوار

لا يقتصر المتحف المصري الكبير على عرض الآثار فقط، بل يمثل مدينة متكاملة للثقافة والمعرفة، تضم مركزًا عالميًا لترميم الآثار، وقاعات عرض حديثة بتقنيات متطورة، ومتحفًا للأطفال لتعليم الأجيال الجديدة عظمة تاريخهم، إلى جانب مناطق خدمية وترفيهية متنوعة تمنح الزائر تجربة استثنائية لا تُنسى.

حضور عالمي يؤكد مكانة مصر ودورها في حفظ التراث الإنساني

منذ بداية إنشائه، استقبل المتحف ملوكًا ورؤساء دول وقادة عالميين أعربوا عن إعجابهم بعظمة المشروع. ومن المنتظر أن يشهد الافتتاح الرسمي حضورًا دوليًا رفيع المستوى، يعكس مكانة مصر الرائدة في حفظ التراث الإنساني ودورها في تعزيز الحوار بين الحضارات.

رسالة مصر إلى العالم: الحضارة التي صنعت التاريخ تصنع المستقبل

المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح أثري، بل رمز لإرادة مصر ونهضتها الحضارية، ورسالة تؤكد أن الحضارة التي أبهرت العالم قديمًا، ما زالت تصنع المستقبل اليوم، عبر رؤية طموحة تجمع بين التاريخ والعلم والفن والتكنولوجيا.