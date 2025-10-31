نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- أنشطة مكثفة لرئيس الوزراء هذا الأسبوع: افتتاحات جولات ميدانية ومباحثات تعزز التنمية والعلاقات الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنشطة مكثفة لرئيس الوزراء هذا الأسبوع: افتتاحات جولات ميدانية ومباحثات تعزز التنمية والعلاقات الدولية

شهد أسبوع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نشاطًا متنوعًا على المستويين الداخلي والدولي، حيث استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر إنفوجراف أبرز تحركاته ولقاءاته التي عكست حجم الجهود المبذولة في دفع مسيرة التنمية الشاملة بمختلف القطاعات، استعدادًا لافتتاح مشروعات قومية كبرى واحتفالات عالمية مرتقبة.

جولة ميدانية لمتابعة اللمسات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير

قبل أيام من الحدث التاريخي المنتظر، قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية داخل المتحف المصري الكبير، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاحتفالية الافتتاح، والتأكد من جاهزية الموقع لاستقبال ضيوف مصر من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن المتحف سيكون أيقونة ثقافية وسياحية عالمية تبرز عبقرية الحضارة المصرية.

افتتاح مشروعات خدمية وتنموية بمحافظة السويس

وفي إطار اهتمام الحكومة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تفقد الدكتور مدبولي عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية في محافظة السويس، وافتتح مشروعات جديدة في مجالات الإسكان والبنية التحتية، مؤكدًا استمرار العمل على دعم المحافظات الساحلية بمزيد من الاستثمارات والمشروعات المنتجة لفرص العمل.

تأكيد استقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات

تزامنًا مع تسلم مصر رئاسة منظمة "الإنتوساي"، شدد رئيس الوزراء على حرص الدولة على استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات وتمكينه من أداء مهامه الرقابية بكفاءة، باعتباره أحد أعمدة الحوكمة والشفافية في منظومة الدولة المصرية.

إطلاق مشروعات صناعية كبرى في السخنة

كما أطلق مدبولي عددًا من المشروعات الصناعية الكبرى بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، مؤكدًا أن المنطقة تمثل ركيزة أساسية في دعم استراتيجية الدولة لجذب الاستثمارات وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والخدمات اللوجستية.

افتتاح سوق العتبة بعد تطويره

وفي إطار التوجيهات الرئاسية بإحياء المناطق التاريخية، افتتح رئيس الوزراء سوق العتبة في صورته الجديدة، بعد انتهاء أعمال التطوير الشامل التي أعادت له طابعه التراثي العريق، مع توفير بيئة آمنة ومنظمة للبائعين والمترددين.

مباحثات مصرية – كويتية لتعزيز التعاون

شهد الأسبوع أيضًا لقاءً موسعًا بين رئيسي وزراء مصر والكويت، تم خلاله التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين وتوافق الرؤى حيال القضايا الإقليمية والدولية، مع بحث فرص الاستثمار المشترك في العاصمة الإدارية ومناطق التنمية الجديدة.

مراجعة النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة

وفي ختام الأسبوع، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمناقشة الرؤية المقترحة للنسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يضمن تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الاستثمار الوطني والأجنبي.