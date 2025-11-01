الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير صورة مجسمة تدل على مسيرة شعب كريم وبنّاء للحضارات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 نوفمبر 2025 09:32 مساءً - قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المتحف المصري الكبير صورة مجسمة تدل على مسيرة شعب كريم وبنّاء للحضارات صانع للمجد معتز بوطنه.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال افتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم السبت، أن مصر هي أول من خططت للحضارة وفيها شهدت الدنيا ميلاد الفن والفكر والكتابة والعقيدة.

واستهل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمته بالترحيب بأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، ضيوف مصر الكرام، على أرض مصر أقدم دولة عرفها التاريخ، قائلا: "هنا خطت الحضارة أول حروفها وشهدت الدنيا ميلاد الفن والفكر والكتابة والعقيدة"، وأضاف: "لقد ألهمت مصر القديمة شعوب الأرض قاطبة، ومن ضفاف النيل انطلقت أنوار الحكمة لتضيء طريق الحضارة والتقدم الإنساني معلنة أن صروح الحضارة تبنى في أوقات السلام وتُنشر بروح التعاون بين الشعوب".

وعقب كلمة السيد الرئيس شهدت سماء الجيزة عروضا بالألعاب النارية أنارت سماء محافظة الجيزة وأبهرت كافة الحاضرين، حيث حاوطت كافة أنحاء المتحف.