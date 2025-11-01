بالصور.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفالية الأسطورية لافتتاح المتحف المصري الكبير

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 نوفمبر 2025 09:32 مساءً -

شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، الاحتفالية الأسطورية لافتتاح المتحف المصري الكبير والذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.

وحرص الرئيس السيسى والسيدة قرينته، على اصطحاب القادة والملوك والزعماء إلى مقر الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير.

وكان الرئيس السيسى والسيدة وقرينته قد توسطا صورة تذكارية للقادة والملوك والزعماء المشاركين قبل البدء الرسمي لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وشارك في حفل الافتتاح 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

وبدأ الحفل بمقطوعة فنية بصوت الفنانة المصرية العالمية شرين أحمد طاهر، التي أدت فقرة غنائية تعكس الروح الفنية الفرعونية القديمة بمشاركة أوركسترا عالمية، كما تخلل الفقرة الغنائية عروضا موسيقية من عدة مناطقة عالمية شملت ريودي جانيرو بالبرازيل، وباريس في فرنسا ، نيويورك في الولايات المتحدة.

وعقب ذلك قدمت النجمة المصرية شريهان فقرة استعراضية من الفن الفرعوني للحضارة المصرية القديمة، وقالت بعد انتهاء الفقرة الاستعراضية: "مصرية أنا وأفتخر بانتمائي لأقدم شعب وأول حضارة وأول جيش نظامي على وجه الأرض وأول دولة في العالم لها تاريخ مكتوب، ومحظوظ الذي ولد في بلد الفن فيها متأصل ومنحوت على الجدران ويجري في عروقي وعروق كل مصري من آلاف السنين".

عقب ذلك، القى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة قال فيها إن المتحف المصري الكبير صورة مجسمة تدل على مسيرة شعب كريم وبناء للحضارات صانعا للمجد معتزا بوطنه، وأضاف السيد الرئيس أن مصر هي أول من خططت للحضارة وفيها شهدت الدنيا ميلاد الفن والفكر والكتابة والعقيدة.

وعقب كلمة السيد الرئيس شهدت سماء الجيزة عروضا بالألعاب النارية أنارت سماء محافظة الجيزة وأبهرت كافة الحاضرين، حيث حاوطت كافة أنحاء المتحف، ثم شهد السيد الرئيس عروضا على الطراز الفرعوني.