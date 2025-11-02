نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقرار سعر الجنيه الذهب عند 42،800 جنيه اليوم.. وتراجع عالمي طفيف بعد خفض الفائدة الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقرار سعر الجنيه الذهب عند 42،800 جنيه اليوم.. وتراجع عالمي طفيف بعد خفض الفائدة الأمريكية

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا، حيث حافظ سعر الجنيه الذهب على مستوى 42،800 جنيه دون تغيير يُذكر مقارنة بالأيام الماضية، بينما استقرت أسعار الأعيرة المختلفة في محلات الصاغة بعد أسبوع من التقلبات في السوق المحلي والعالمي.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل تراجع طفيف بنسبة 0.54% في أسعار الذهب عالميًا، عقب قرار البنك المركزي الأمريكي بخفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية، وهو ما انعكس مباشرة على حركة المستثمرين في سوق الذهب المحلي، إذ اتجه البعض نحو التريث قبل اتخاذ قرارات شراء أو بيع جديدة.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025:

عيار 24: 6114 جنيهًا للجرام

عيار 21: 5350 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4585 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 42،800 جنيه

سبيكة 10 جرام: 61،140 جنيه

سبيكة 50 جرام: 305،700 جنيه

الأونصة (31.1 جرام): 190،154 جنيه

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن الذهب ما زال يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في ظل اضطرابات الأسواق العالمية وتراجع قيمة بعض العملات، مما يجعله ملاذًا آمنًا للمستثمرين على المدى الطويل.

نصيحة للمستثمرين:



ينصح الخبراء بمراقبة الأسعار يوميًا قبل الشراء، واختيار محال موثوقة لتجنب فروقات المصنعية، مؤكدين أن استقرار الأسعار الحالي يمثل فرصة جيدة للشراء التدريجي قبل أي تحركات جديدة محتملة في السوق العالمي.

ويرى محللون أن **استقرار سعر الجنيه الذهب عند 42،800 جنيه** يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي، خاصة بعد موجة من الارتفاعات التي دفعت المستثمرين والمتعاملين لتقييم قراراتهم الاستثمارية بدقة. وأضافوا أن انخفاض أسعار الذهب عالميًا قد يمنح السوق المصري فرصة للتنفس، خصوصًا مع تحسن قيمة الجنيه مؤخرًا واستقرار أسعار الدولار في البنوك.

من جانب آخر، يتوقع تجار الذهب أن تشهد الأيام المقبلة **حركة شرائية نشطة مع اقتراب موسم الخطوبة والزواج**، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع محدود في الأسعار، مشيرين إلى أن اتجاهات السوق المحلية تعتمد بشكل كبير على قرارات الفيدرالي الأمريكي وحركة البورصات العالمية، فضلًا عن العوامل الداخلية مثل التضخم ومستوى السيولة في السوق.

