تعرف على إيرادات فيلم The Conjuring: Last Rites



القاهرة - محمد ابراهيم - نجح فيلم الرعب The Conjuring: Last Rites أن يخطف أنظار الجمهور حيث ارتفعت إيراداته نحو 489 مليونا و842 ألف دولار منذ طرحه يوم 5 سبتمبر الماضى، العمل وصلت مدته إلى ساعتين و15 دقيقة، ومن إنتاج شركة Warner Bros.

وأنقسمت الإيرادات بين 177 مليونا و 142 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و312 ملايين و700 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

قصة فيلم The Conjuring: Last Rites

يدور فيلم The Conjuring: Last Rites حيث يتولى المحققان في الخوارق، إد ولورين وارن، التحقيق في قضيتهما الأكثر إثارة للقلق حتى الآن، ينتقل جاك وجانيت سمورل وعائلتهما إلى منزل جديد لطالما حلموا به، والذي تحول إلى كابوس حيث بدأت تظهر على منزلهم علامات غزو شيطاني.

أبطال فيلم The Conjuring: Last Rites

فيلم The Conjuring: Last Rites من بطولة فيرا فارميغا، باتريك ويلسون، ميا توملينسون، بن هاردي، بو جادسدون، كيلا لورد كاسيدي، إليوت كوان، ريبيكا كالدر، جون بروذرتون، ماديسون لولور، أوريون سميث، شانون كوك.