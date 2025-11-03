ياسمينا العبد تتعاقد على المشاركة في مسلسل اتنين غيرنا



القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت الفنانة ياسمينا العبد على المشاركة في أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم اتنين غيرنا، حيث يواصل المخرج خالد الحلفاوي في الفترة الحالية التحضيرات النهائية للمسلسل ، تأليف رنا أبوالريس والذي يقوم ببطولته كل من دينا الشربيني وآسر ياسين.

مشاركة ياسمينا العبد في افتتاحية المتحف المصري الكبير

ومن ناحية أخرى فقد شاركت ياسمينا العبد في حفل افتتاح المتحف الكبير الذي اقيم أول أمس بمشاركه عدد كبير من النجوم ورؤساء وأمراء العديد من الدول الأجنية والعربية والذي شهد تفاعل كبير على مختلف مواقع السوشيال ميديا كما نقل حفل الافتتاح في العديد من القنوات والمواقع الأجنبية.