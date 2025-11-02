عاجل- رئيس الوزراء يغادر إلى قطر للمشاركة في "القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية" و"القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع"

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يغادر إلى قطر للمشاركة في "القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية" و"القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع"

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار القاهرة الدولي، متوجهًا إلى العاصمة القطرية "الدوحة"؛ للمشاركة، نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري.

وفي الوقت نفسه، سيشارك رئيس الوزراء في القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع التي تستضيفها قطر يوم 3 نوفمبر 2025.

ومن المُقرر أن يعقد رئيس الوزراء خلال زيارته إلى قطر عددا من المقابلات مع مسئولين رفيعي المستوى.