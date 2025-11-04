“Mission: Impossible – The Final Reckoning” يقترب من حاجز الـ600 مليون دولار عالميًا وتوم كروز يودّع السلسلة الأسطورية

القاهرة - محمد ابراهيم -





يواصل فيلم الأكشن "Mission: Impossible– The Final Reckoning" للنجم العالمي توم كروز تحقيق نجاحات كبيرة في شباك التذاكر العالمي، إذ بلغت إيراداته منذ طرحه في 23 مايو الماضي نحو 598 مليونًا و767 ألف دولار حول العالم.

وانقسمت الإيرادات بين 197 مليونًا و413 ألف دولار من شباك التذاكر الأمريكي، و401 مليونًا و353 ألف دولار من دور العرض الدولية، ليؤكد الفيلم مكانته كأحد أنجح الأعمال السينمائية لعام 2025.

الفيلم يُعد الجزء الثامن والأخير في سلسلة أفلام Mission: Impossible الشهيرة، حيث أعلن توم كروز في تصريحات لصحيفة هوليوود ريبورتر أن هذا العمل يمثل خاتمة الرحلة التي بدأها قبل نحو ثلاثة عقود، قائلاً: “إنه الجزء الأخير! عندما أطلقنا عليه اسم النهائي، كنت أعني ذلك تمامًا.”

ويشارك كروز في البطولة نخبة من النجوم من بينهم تراميل تيلمان، إيساي موراليس، بوم كليمنتيف، سايمون بيج، هايلي أتويل، كريستوفر ماكواري، وهانا وادينجهام.

وقد شهد العرض العالمي للفيلم حضورًا جماهيريًا وإعلاميًا واسعًا، حيث تألق أبطال العمل على السجادة الحمراء وسط تفاعل كبير من المعجبين الذين احتفوا بتوم كروز وباللحظة التي تُختتم بها واحدة من أنجح سلاسل الأكشن في تاريخ السينما.

