نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عمر: الأردن عقبة أمام مصر في كأس العرب.. ويجب استمرار حسام حسن حتى كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عمر، عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة، أن منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب يمتلك المقومات التي تؤهله لتقديم أداء قوي وتحقيق نتائج إيجابية في البطولة.

وقال عمر، في تصريحاته عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC"، إن اختيار حلمي طولان لقيادة المنتخب جاء بعد مناقشات موسعة داخل اللجنة الفنية، مؤكدًا أنه مدرب قدير وصاحب خبرة طويلة في إدارة المباريات، وكان هو من رشح طلعت يوسف لتولي المهمة في البداية، لكن ضيق فترة التعاقد التي لا تتجاوز شهرين جعل الأمر صعبًا من الناحية العملية.

وأضاف أن الكابتن علاء نبيل اقترح أثناء الاجتماع أن يتولى حلمي طولان المهمة بنفسه، قائلًا: "ما دام المدة قصيرة وفي مدربين كبار موجودين، فخلي حلمي طولان هو اللي يستلم المنتخب"، وهو ما وجد ترحيبًا من المهندس هاني أبوريدة، ليتم الاستقرار رسميًا على طولان مدربًا للمنتخب.

وأوضح عمر أن حلمي طولان وافق على قيادة المنتخب بعد بعض الضغوط، ثم قام بتشكيل جهازه المعاون بنفسه، مشيرًا إلى أنه يمتلك ميزة كبيرة في التعامل مع اللاعبين وإدارة المباريات تحت الضغط.

وأكد أن طولان حقق نتائج مميزة في الفترة الماضية، لكنه سيواجه تحديات كبيرة في كأس العرب، خاصة أمام منتخب الأردن الذي سيشارك بالفريق الأول، مشيرًا إلى أنه منتخب قوي وقد تكون له أفضلية من حيث الانسجام، إلا أن طولان يتمتع بخبرة وذكاء تكتيكي يمكنه من تجاوز هذه العقبات، وأن منتخب مصر قادر على المنافسة والتتويج باللقب.

وتحدث عمر أيضًا عن المنتخب الأول بقيادة حسام حسن، مؤكدًا أنه حقق الأهداف المطلوبة حتى الآن من خلال التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية وكذلك تصفيات كأس العالم، مشيرًا إلى أن المعسكرات الطويلة هي التي تصنع الفارق وتُسهم في تطوير أداء المنتخب، كما حدث في تجارب سابقة ناجحة.

وأضاف أن المنتخبات الإفريقية عندما تواجه منتخب مصر تكون منهزمة نفسيًا بنسبة 50% قبل المباراة، لأن المنتخب المصري يُعد عقدة قوية للمنتخبات المنافسة.

وختم محمد عمر حديثه بالتأكيد على أن حسام حسن تطور بشكل واضح سواء من الناحية الفنية أو في التعامل النفسي مع اللاعبين، مشيرًا إلى أنه يتعامل مع كل مباراة بطريقة تناسب المنافس، وأنه يجب أن يستمر في قيادة المنتخب حتى كأس العالم بغض النظر عن نتيجة بطولة الأمم الإفريقية المقبلة.