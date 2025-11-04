روبرت باتينسون يرد بطرافة على قصة “وجبة القمامة” من جينيفر لورانس: «اعتقدت أنها نفايات فاخرة»

القاهرة - محمد ابراهيم -

أثار النجم العالمي روبرت باتينسون موجة من الضحك بعد تعليقه الطريف على القصة التي روتها زميلته الممثلة جينيفر لورانس حول تناوله طعامًا من سلة المهملات في منزلها دون أن يدري، وهي الحكاية التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وخلال مقابلة له مع برنامج ET، رد نجم سلسلة Twilight مازحًا على القصة قائلاً: "اعتقدت أن الطعام كان لذيذًا بالفعل يبدو أن جينيفر تجمع نفايات من نوع فاخر"

وكانت جينيفر لورانس قد روت الواقعة لأول مرة خلال ظهورها في برنامج Graham Norton، حيث تحدثت عن الموقف الطريف الذي جمعها بباتينسون أثناء تصويرهما فيلمهما الجديد "Die, My Darling".

وقالت جينيفر إن روبرت تواصل معها ذات مساء أثناء تواجدها مع صديقاتها لمشاهدة فيلم Little Women، وأخبرها بأنه قريب من منزلها، فدعته للانضمام إليهن. وعندما وصل وأعرب عن شعوره بالجوع، أسرعت لإحضار بعض الطعام، لكنها لم تجد شيئًا صالحًا سوى بقايا وجبة في سلة المهملات، فقامت بإخراجها بسرعة قبل أن يعود من الحمام.

وأضافت لورانس ضاحكة: "بدأ يأكل الطعام وكنا جميعًا نراقبه في صمت، وبعد أن انتهى قال إنه ما زال جائعًا ويريد المزيد"

وأشارت النجمة إلى أن ردة فعل باتينسون كانت غير متوقعة حين أخبرته بالحقيقة، إذ ابتسم ببساطة وقال: "لا بأس، أخرجيه من القمامة وسآكله!"

من جهة أخرى، من المنتظر أن يُعرض فيلم "Die, My Darling" الذي يجمع جينيفر لورانس وروبرت باتينسون لأول مرة على الشاشة الكبيرة، في 7 نوفمبر المقبل، وسط ترقّب كبير من جمهور النجمين ومحبي أفلام الدراما والإثارة.