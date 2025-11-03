نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة السياحة والآثار تنفي منح “الچايكا” حق إدارة المتحف المصري الكبير وتؤكد: المتحف مملوك بالكامل للدولة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة السياحة والآثار أنه لا صحة لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح وكالة التعاون الدولي اليابانية (الچايكا) حق انتفاع أو إدارة المتحف المصري الكبير لمدة عشر سنوات مقابل القروض اليابانية، مشددة على أن هذا الادعاء عارٍ تمامًا من الصحة.

القروض اليابانية ميسّرة وتُسدد بالكامل من الدولة المصرية

أوضحت الوزارة أن القرضين اليابانيين اللذين تم الحصول عليهما من الحكومة اليابانية هما قروض ميسّرة بفترات سماح طويلة وشروط تمويل مريحة، وتقوم الدولة المصرية بسدادهما بالكامل وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، دون أي ارتباط بمنح حق إدارة أو تشغيل أو انتفاع لأي جهة أجنبية داخل المتحف.

المتحف المصري الكبير هيئة اقتصادية تابعة للدولة

شددت وزارة السياحة والآثار على أن المتحف المصري الكبير هيئة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشؤون الآثار، ويرأس مجلس إدارتها بنفسه، مؤكدة أن المتحف مملوك ملكية كاملة للدولة المصرية، وهو الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المتحف وقاعاته الأثرية ومخازنه ومركز الترميم به.

وأضافت الوزارة أن المتحف يتعاون فقط مع شركة “ليجاسي” للإدارة والتنمية فيما يخص خدمات الزائرين، دون أي تدخل في إدارة أو تشغيل المتحف الأثري نفسه.

دعوة لتحرّي الدقة ومراجعة المصادر الرسمية

دعت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحرّي الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات، مشددة على ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية لوزارة السياحة والآثار لتجنب نشر أخبار غير صحيحة أو مضللة للرأي العام.