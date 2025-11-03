نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشير التابعي: جماهير الزمالك لا تثق في مجلس الإدارة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - انتقد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، اختيارات إدارة القلعة البيضاء على صعيد الجهاز الفني، مؤكدًا أن النادي ظلم نفسه بالتعاقد مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، الذي لم يتمكن من تقديم أي بصمة حقيقية منذ توليه المسؤولية.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc" إن الزمالك نادٍ كبير ويفوق قدرات فيريرا التدريبية

وأوضح أن رحيل المدرب البلجيكي كان يجب أن يحدث منذ بداية الموسم لتفادي التراجع الفني والنتائج السلبية.

وأضاف التابعي أن الفوز الأخير للزمالك قبل السوبر المصري يُعد مكسبًا معنويًا مهمًا، يمنح اللاعبين دفعة قوية قبل البطولة المرتقبة في الإمارات، لكن الأزمات الإدارية والفنية لا تزال تؤثر على استقرار الفريق.

وعن إمكانية استمرار أحمد عبدالرؤوف في قيادة الفريق حال التتويج بالسوبر، قال التابعي: “حتى لو عمل مجلس الإدارة من الفسيخ شربات، فلن يكون مقبولًا من الجماهير، لأن الثقة بينهم انتهت تمامًا”.

وأوضح أن جماهير الزمالك أصبحت لا تثق في قرارات المجلس الحالي، متوقعًا أن يحاول المسؤولون تدارك الموقف عبر التعاقد مع مدرب جديد يحمل اسمًا قويًا لتهدئة الشارع الزملكاوي.

وختم التابعي تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة الزمالك على الوصول إلى المباراة النهائية لبطولة السوبر المصري.

