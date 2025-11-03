نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس القاهرة اليوم «مائل للحرارة نهارًا مع احتمال أمطار» وأدنى درجة 20° في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الاثنين 3 نوفمبر 2025، حالة جوية متفاوتة في منطقة القاهرة الكبرى، حيث يكون الطقس مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، ثم مائلًا للحرارة نهارًا، وتعود البرودة بنهاية الليل، مع فرص لسقوط أمطار متفرقة.

تفاصيل حالة الطقس

في البداية صباحًا، يسود طقس خريفي مائل للبرودة، مع توقعات بظهور شبورة مائية بين الساعة 4 و9 صباحًا على بعض الطرق الرئيسية المؤدية إلى القاهرة ومدن القناة، وقد تكون هذه الشبورة كثيفة في بعض الفترات.



نهارًا، يكون الطقس مائلًا للحرارة على أغلب الأنحاء، مع درجات حرارة عُظمى تصل إلى نحو 29 درجة مئوية في القاهرة الكبرى. وتشهد مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد طقسًا أشد حرارة، بينما تشهد أواخر الليل انخفاضًا تدريجيًا في الحرارة ليُصبح الطقس مائلًا للبرودة.

توقعات الأمطار والرياح

يُتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، تمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة بشكل متقطع.

وهناك احتمال لأمطار متوسطة مصحوبة ببرق ورعد في مناطق شمال الصعيد والصحراء الغربية، مصحوبة بنشاط للرياح قد تثير الرمال والأتربة؛ وقد تزداد سرعة الرياح أيضًا من وقت لآخر في القاهرة وجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة في بعض المحافظات:

القاهرة: العظمى 29°، الصغرى 20°

الإسكندرية: العظمى 28°، الصغرى 19°

مطروح: العظمى 27°، الصغرى 19°

سوهاج: العظمى 34°، الصغرى 18°

قنا: العظمى 36°، الصغرى 18°

أسوان: العظمى 36°، الصغرى 22°

ننصح بارتداء طبقة خفيفة صباحًا عند الخروج بسبب الشبورة المحتملة، مع الانتباه إلى حالة الطقس عند السفر بين المحافظات أو عبر الصحراء، خاصة مع نشاط الرياح المحتمل. وحمل مظلة أو ارتداء معطف خفيف مساءً لاستخدام آمِن، نظرًا لاحتمالية انخفاض سريع في درجات الحرارة.