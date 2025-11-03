نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد زعيم يهنئ الملحن محمد محمدي بمناسبة عقد قرانه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل الملحن محمد محمدي بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك بحضور عدد من الملحنين والشعراء من الوسط الفني.

وحرص عدد كبير من الأصدقاء والمشاهير على حضور تلك المناسبة ومن بينهم: الإعلامي ممدوح موسى والشاعر أحمد المالكي وأحمد زعيم وعدد آخر من الشعراء والملحنين الذين حرصوا على أن يكونوا أول الحضور في تلك المناسبة.

منشور أحمد زعيم



وحرص الملحن أحمد زعيم على تقديم التهنئة للعروسين حيث كتب عبر الستوري الخاص به بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": “ألف مبروك للأخ والصديق الملحن المبدع محمدي ربنا يسعدك ويجعلكم وشوش السعد على بعض”.

