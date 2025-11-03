رئيس الوزراء يلقى كلمة مصر بالقمة الأولى لقادة التحالف العالمى لمكافحة الفقر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 نوفمبر 2025 09:36 صباحاً - يلقي الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء كلمة مصر، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في "القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع" المقامة بالدوحة.

وغادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس مطار القاهرة الدولي، متوجها إلى العاصمة القطرية "الدوحة"؛ للمشاركة، نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري.

ومن المُقرر أن يعقد رئيس الوزراء خلال زيارته إلى قطر عددا من المقابلات مع مسئولين رفيعي المستوى.