مشاعري كانت كبيرة.. فريال عثمان تعلق على مشاركتها في افتتاح المتحف المصري الكبير

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت السباحة فريال عثمان عن سعادتها البالغة بمشاركتها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، قائلة: "فخورة ومبسوطة إنّي أكون جزءًا من يوم تاريخي وعالمي، والافتتاح كان عظيمًا وهائلًا، ومبسوطة إنّي كنت واحدة ممن يمثلون مصر".

تصريحات فريدة عثمان



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "مشاعري كانت كبيرة لأنها أول مرة أرتدي زيًا فرعونيًا، لأني متعودة على الزي الرياضي، وإكسسوارات الفراعنة أبهرتني، وكنت سعيدة إنّي بطلع العِرق الفرعوني اللي جوايا".

وتحدثت فريدة عثمان عن تصميم الأزياء، وقالت: "مي جلال وخالد عزام عملوا شغل مش عادي".