نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير عالمى بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة فى جراحة حَوَل عيون الأطفال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة الأستاذ الدكتور دلى مونتى (أمريكى الجنسية) خبير متخصص فى جراحة حَوَل عيون الأطفال فى الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجارى .

وتستقبل اللجنة التحضيرية حاليًا الحالات التى ترغب

فى العرض على الخبير بالعيادات التحضيرية يوميًا من الساعة (11) صباحًا حتى الساعة (1) ظهرًا ما عدا يومى (الخميس والجمعة) من كل أسبوع والأجازات الرسمية.