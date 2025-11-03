نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المستشار محمد العادلي يعلن ترشحه لرئاسة نادي قضاة مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - المستشار محمد العادلي يعلن ترشحه لرئاسة نادي قضاة مصر

تقدَّم المستشار محمد العادلي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بأوراق ترشحه على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، في خطوة حظيت باهتمام واسع داخل الأوساط القضائية، لما يتمتع به من سيرة مهنية مشرفة ومسيرة حافلة بالعطاء في مجالات القضاء والأمن والتشريع.

مسيرة مهنية تجمع بين الخبرة الأمنية والقضائية

ينتمي المستشار محمد العادلي إلى محافظة سوهاج، وتخرّج في كلية الشرطة عام 1987، حيث بدأ مسيرته المهنية ضابطًا بالبحث الجنائي قبل أن ينتقل إلى سلك القضاء عام 1991، ليواصل طريقه داخل المنظومة القضائية متدرجًا في المناصب حتى أصبح رئيسًا بمحاكم الاستئناف.

المستشار محمد العادلي يعلن ترشحه لرئاسة نادي قضاة مصر

ويُعرف العادلي بين زملائه بحرصه على الانضباط والدقة في العمل، إلى جانب قدرته على الجمع بين الخبرة الميدانية والأداء القضائي الرفيع، ما منحه مكانة متميزة بين قضاة مصر.

مناصب قيادية ومساهمات تشريعية بارزة

شغل المستشار محمد العادلي العديد من المواقع القيادية بوزارة العدل، من أبرزها وكيل التفتيش القضائي، ورئيس صندوق الرعاية الصحية للقضاة، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء.

كما مثّل مصر في دولة الكويت مستشارًا قانونيًا لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي، ما أتاح له خبرة إدارية وتشريعية دولية انعكست على رؤيته في تطوير العمل المؤسسي.

رؤية جديدة لقيادة نادي القضاة

يُعد ترشح المستشار محمد العادلي ترشيحًا نوعيًا يعكس خبرة قضائية عميقة ورؤية إدارية حديثة، تؤهله لقيادة نادي القضاة نحو مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المتوازن، ودعم استقلال القضاء المصري وتعزيز الدور الاجتماعي والمهني للنادي في خدمة أعضائه.

ويؤكد المقربون من المستشار العادلي أن برنامجه الانتخابي سيركّز على تطوير الخدمات المقدمة للقضاة، ودعم الاستقلال المالي والإداري للنادي، وتوسيع الأنشطة الثقافية والاجتماعية بما يتناسب مع مكانة القضاة ودورهم في المجتمع.