رئيس إريتريا: يجب وقف التدخلات الخارجية في السودان وعلينا دعم الشعب السوداني

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، إن مدينة الفاشر في السودان ليست المشكلة الأساسية، مشيرًا إلى أن الأزمة الحقيقية تكمن في استهداف السودان كشعب ودولة من قوى إقليمية وعالمية تسعى لتعقيد الوضع الاستراتيجي في البلاد.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي تامر حنفي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المشكلات الحالية في السودان تمثل امتدادًا لهذه الأطماع الخارجية، مؤكّدًا أن من واجب دول المنطقة دعم الشعب السوداني لتمكينه من التخلص من هذه التدخلات وبدء إعادة بناء الدولة، موضحًا أن القضايا المحلية مثل الفاشر وغيرها هي مجرد تفاصيل، بينما المشكلة الجوهرية تكمن في التدخل الخارجي الذي يهدف إلى خلق عدم الاستقرار في السودان والمنطقة.

وشدد أفورقي على أن عدم استقرار السودان يؤثر مباشرة على استقرار البحر الأحمر والقرن الأفريقي، مشيرًا إلى أن هذه التدخلات الخارجية مرفوضة، سواء كانت إقليمية أو عالمية، وأن الهدف الأساسي لها هو فرض النفوذ في المنطقة على حساب سيادة الدول ومصالح شعوبها.