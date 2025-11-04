نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفورقي: الاتحاد الأفريقي أخفق في القيام بدوره المطلوب لحل مشاكل دول القارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، إن الهدف من مساعي إريتريا هو تحقيق التنمية في القارة الأفريقية التي ما دام كانت مهمشة، مشددًا على أن الاتحاد الأفريقي أخفق في أداء دوره المطلوب لحل مشكلات الدول الأعضاء.

وأشار أفورقي خلال لقاء خاص مع الإعلامي تامر حنفي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الاتحاد الأفريقي، الذي تأسس قبل نحو 60 عامًا خلفًا لمنظمة الوحدة الأفريقية، كان من المفترض أن يكون أداة قوية لتحقيق مصالح الأفارقة بعد الاستعمار، لكنه فشل في تحقيق أهدافه.

وأضاف أن الفشل يعود إلى مزيج من إخفاقات محلية وتدخلات خارجية، مؤكدًا أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الحكومات المحلية، وليس فقط على الاتحاد الأفريقي، وأن هذه التحديات تمثل اختبارًا لكل شعوب القارة الأفريقية.