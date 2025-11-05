الرئيس السيسي ورئيس جنوب أفريقيا يبحثان تعزيز السلم والاستقرار فى القارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 نوفمبر 2025 08:29 مساءً - أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال شهد تأكيدًا متبادلًا من الرئيسين على عمق العلاقات بين مصر وجنوب أفريقيا، وما تشهده من تطور فى مختلف المجالات، حيث أعرب الرئيسان عن ارتياحهما لهذا المسار الإيجابى، مشددين على أهمية مواصلة العمل لتدعيم التعاون المشترك، لاسيما فى المجالات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز آليات التنسيق والتشاور فى المحافل الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقى، والأمم المتحدة، وتجمع “بريكس”.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن الاتصال تطرق إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أعرب الرئيس رامافوزا عن تقديره لنتائج قمة شرم الشيخ للسلام، وما أفضت إليه من اتفاق لوقف الحرب فى قطاع غزة.

وفى هذا السياق، شدد الرئيس على ضرورة التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق، وتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بكميات كافية، مع الإسراع فى إطلاق عملية إعادة الإعمار.

كما أشار الرئيس السيسى إلى اعتزام مصر تنظيم مؤتمر دولى للتعافى المبكر وإعادة إعمار القطاع فى نهاية نوفمبر 2025.

من جانبه، أعرب الرئيس رامافوزا عن تطلع بلاده إلى التنسيق الوثيق مع مصر فى هذه الجهود، مؤكدًا رغبة جنوب أفريقيا فى المشاركة الفاعلة فى المؤتمر والانخراط فى عملية إعادة الإعمار.

واتفق الرئيسان على أهمية استثمار الزخم السياسى الراهن لتهيئة المناخ الملائم لإطلاق عملية سلام شاملة، تفضى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكر المتحدث الرسمى أن الاتصال تناول كذلك سبل تعزيز السلم والاستقرار فى القارة الأفريقية، حيث أكد الرئيسان عزمهما مواصلة التنسيق والعمل المشترك لإنهاء النزاعات القائمة فى عدد من دول القارة، وتسويتها بطرق سلمية ومستدامة، بما يحقق تطلعات شعوبها نحو التنمية والازدهار.