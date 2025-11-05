الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الجنوب أفريقى هاتفيا مواصلة التعاون المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 نوفمبر 2025 08:29 مساءً - أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال شهد تأكيدًا متبادلًا من الرئيسين على عمق العلاقات بين مصر وجنوب أفريقيا، وما تشهده من تطور فى مختلف المجالات، حيث أعرب الرئيسان عن ارتياحهما لهذا المسار الإيجابى، مشددين على أهمية مواصلة العمل لتدعيم التعاون المشترك، لاسيما فى المجالات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز آليات التنسيق والتشاور فى المحافل الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقى، والأمم المتحدة، وتجمع “بريكس”.