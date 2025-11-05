السيسي يؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف الحرب في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 نوفمبر 2025 08:29 مساءً - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال شهد تأكيدًا متبادلًا من الرئيسين على عمق العلاقات بين مصر وجنوب أفريقيا، وما تشهده من تطور في مختلف المجالات، حيث أعرب الرئيسان عن ارتياحهما لهذا المسار الإيجابي، مشددين على أهمية مواصلة العمل لتدعيم التعاون المشترك، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز آليات التنسيق والتشاور في المحافل الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وتجمع “بريكس”.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاتصال تطرق إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أعرب الرئيس رامافوزا عن تقديره لنتائج قمة شرم الشيخ للسلام، وما أفضت إليه من اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، شدد الرئيس على ضرورة التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق، وتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بكميات كافية، مع الإسراع في إطلاق عملية إعادة الإعمار.